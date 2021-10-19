Жительница Апатитов выиграла у знатоков "Что? Где? Когда?"

Журналистка из Апатитов Анна Тетерина выиграла у знатоков в эстонской версии "Что? Где? Когда?". Фото: Скриншот видео

Журналистка из Апатитов Анна Тетерина выиграла у знатоков в эстонской версии "Что? Где? Когда?". Она задала вопрос по старой фотографии, на которой были запечатлены трое мужчин, сидевших на канатах. Сзади них было нечто, что закрыли от игроков.

- Что же находится за спинами этих господ? - спросили у знатоков.

Их ответ был - реклама моста. Однако на деле мужчины с фото работали над мостом через залив Фёрт-оф-Форт в Шотландии. И наглядно демонстрировали, что он будет надежным.

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