В Мурманской области стало на 22 новые машины скорой помощи больше

Все машины поступят в разные муниципалитеты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область поступили 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Такие данные были озвучены на оперативном совещании в правительстве региона.

Деньги на приобретение спецмашин выделили из федерального бюджета. В частности, удалось приобрести 19 автомобилей класса "В" для экстренной медицинской помощи и 3 автомобиля класса "С" – реанимобили.

Все машины поступят в разные муниципалитеты.

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