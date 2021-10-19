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Общество19 октября 2021 13:11

В Мурманской области стало на 22 новые машины скорой помощи больше

Автомобили поступят в разные муниципалитеты
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Все машины поступят в разные муниципалитеты.

Все машины поступят в разные муниципалитеты.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область поступили 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Такие данные были озвучены на оперативном совещании в правительстве региона.

Деньги на приобретение спецмашин выделили из федерального бюджета. В частности, удалось приобрести 19 автомобилей класса "В" для экстренной медицинской помощи и 3 автомобиля класса "С" – реанимобили.

Все машины поступят в разные муниципалитеты.

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