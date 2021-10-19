В Мурманской области стало на 22 новые машины скорой помощи больше

Все машины поступят в разные муниципалитеты.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманскую область поступили 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Такие данные были озвучены на оперативном совещании в правительстве региона.
Деньги на приобретение спецмашин выделили из федерального бюджета. В частности, удалось приобрести 19 автомобилей класса "В" для экстренной медицинской помощи и 3 автомобиля класса "С" – реанимобили.
Все машины поступят в разные муниципалитеты.
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