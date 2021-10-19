В борьбе с гололедицей в Мурманской области намерены задействовать 536 машин

16 муниципалитетов находятся в процессе заключения контрактов с подрядчиками, 10 – уже подписали договора на будущий год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Готовность к предстоящей зимней уборке проверили в Мурманской области. Муниципальные власти заявили, что для борьбы с гололедицей подготовили 536 единиц техники.

Все машины находятся в рабочем состоянии. Кроме того на них установлены датчики, которые отображаются в системе мониторинга уборки территорий (СМУТ). Запасы пескосоляной смеси и реагентов составляют 95% от необходимого объема. И поставки продолжаются.

16 муниципалитетов находятся в процессе заключения контрактов с подрядчиками, 10 – уже подписали договора на будущий год. А в 7 муниципалитетах уборку организуют своими силами.

Вопрос о складировании снега в Мурманске, после закрытия свалки в Дровяном, прорабатывается. Одно из возможных решений: организация дополнительного места складирования снега в Мурманске на улице Домостроительной. А в Апатитах до конца ноября будет определен дублирующий участок общей площадью 1,2 гектара.

Начало недели в Мурманской области началось со снегопада.

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