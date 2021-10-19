В ночном пожаре в Никеле погиб 59-летний мужчина

Проводится доследственная проверка. Фото: murmansk.sledcom.ru/

Ближе к полуночи 17 октября в Никеле случился пожар в доме №13/11 на улице Печенгской.

- Сгорели кровать, тумбочка, прогорел деревянный пол, закопчены потолок и стены, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

В горевшей квартире обнаружили тело 59-летнего мужчины.

- Очаг возгорания располагался в одной из комнат. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источником зажигания, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Проводится доследственная проверка.

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