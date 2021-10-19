73 миллиарда рублей поступили в бюджет Мурманской области в виде налогов

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года показатель выше на 25 %. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За девять месяцев 2021 года в консолидированный бюджет Мурманской области поступило 73,1 миллиарда рублей в виде налогов. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года показатель выше на 25 %.

- Основная часть доходов обеспечена двумя налогами: на прибыль организаций – 34,3 миллиарда рублей или 47 % от общей суммы поступлений, и на доходы физических лиц – 30 миллиардов рублей или 41 % от всех уплаченных налогов, - сообщили в пресс-службе ФНС по Мурманской области.

В 2021 году больше налогов поступает от предприятий, которые платят единый сельскохозяйственный налог, а также больше стало налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами.

- В местные бюджеты муниципальных образований Заполярья за указанный период перечислено 13,8 миллиарда рублей налогов. Поступления выросли по сравнению с январем-сентябрем 2020 года почти на 18 %. Налогом на доходы физических лиц обеспечено 65 % от общей суммы поступлений или в абсолютном выражении почти 9 миллиардов рублей. Кроме этого, существенную долю доходов – 30 %, формируют налоги на совокупный доход. Их поступления составили 4,1 миллиарда рублей, - уточнили в налоговой.

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