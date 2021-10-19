В Мурманской области пройдут съемки 16-серийного фильма

Съемки планируют начать в мае, а завершить в июле. Фото: Центр кинопроизводства Мурманской области

В 2022 году Мурманская область станет съемочной площадкой для 16-серийного фильма.

Ленту намерены снимать в Мурманске, Мончегорске, Мурмашах и Кольском районе. Фильм с рабочим названием «Заполярный вальс» снимает московская кинокомпания «Гамма». На минувшей неделе киношники исследовали регион в поисках локаций для съемок. В этом им помогали сотрудники центра развития кинопроизводства Мурманской области.

– «Заполярный вальс» – мелодрама с элементами приключения и детектива. По сценарию, разочаровавшись в карьере столичного хирурга и перспективном женихе, главная героиня уезжает работать врачом в заполярный поселок, где открывает для себя новый мир и обретает достойную цель, – сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Съемки планируют начать в мае, а завершить в июле.

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