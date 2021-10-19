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Происшествия19 октября 2021 10:28

Житель Мурманска устроил застолье посреди магазина

После мужчина попытался покинуть торговый зал, но его задержали
Татьяна ЖДАНОВА
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Северянин решил устроить «застолье» посреди гипермаркета в Мурманске.

Северянин решил устроить «застолье» посреди гипермаркета в Мурманске.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северянин решил устроить «застолье» посреди гипермаркета в Мурманске.

Утром на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной кнопки. Он сработал в гипермаркете в Октябрьском округе. На место направили ближайший экипаж. Оказалось, что кнопку нажали сотрудники магазина из-за поведения покупателя.

- Мужчина взял с прилавка банку с алкогольной продукцией. Открыв ее, отпил содержимое, после чего решил покинуть магазин, не заплатив за товар, – сообщили в управлении Росгвардии по Мурманской области.

Северянина 1992 года рождения задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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