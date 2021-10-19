Пожар начался около двух часов ночи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ночь с 18 на 19 октября в Мурманске горел дом за зданием правительства Мурманской области - деревяшка на улице Профсоюзов, 18Б.

Пожар начался около двух часов ночи. На втором этаже сгорела комната в трехкомнатной квартире, внутри обнаружили мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас в деревяшке почти никто не живет, внутри остались офисные помещения.

Сейчас в деревяшке почти никто не живет, внутри остались офисные помещения. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

- Многоквартирный дом № 18Б на улице Профсоюзов постановлением администрации Мурманска от 13 марта 2014 года № 690 признан аварийным и подлежащим сносу. Предполагается расселить из 16 жилых помещений 33 человек. На сегодняшний день из указанного дома благоустроенным жильем обеспечены 13 человек. Планируемый срок завершения мероприятий по расселению указанного дома - 31 декабря 2022 года, - сообщили "КП"-Мурманск" в минстрое Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru