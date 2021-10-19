Для 68% семей в Мурманской области сложно найти быстро работу

Каждый третий северянин готов получать меньше, лишь бы найти работу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты hh.ru провели исследование, чтобы узнать, насколько остро стоит для жителей Мурманской области вопрос поиска работы в сжатые сроки.

- 68% опрошенных жителей региона находятся в срочном поиске работы и считают, что это критично для их семьи и бюджета. По сравнению с началом года критичность срочного трудоустройства на новое место работы в регионе чуть снизилась - с 77% до 68%, что говорит о том, что местным жителям стало чуть проще находить варианты трудоустройства и планировать свой бюджет, - сообщили в компании.

Каждый третий северянин готов пожертвовать уровнем зарплаты, лишь бы найти работу как можно скорее. К таким относятся, в частности, сиделки, уборщицы, няни, ИТ-специалисты, работники без опыта и студенты.

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