В Мурманске на Ленинградке перевернулась машина

Машина улетела в кювет рядом со "Снежным" на Ленинградке. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Выпавший 18 октября снег спровоцировал рост числа ДТП в Мурманске. Вечером в понедельник на Ленинградке улетела в кювет машина. Она легла на крышу.

ДТП произошло рядом с районом застройки "Снежный".

Напомним: в июле 2020 года на этом месте перевернулась Audi, ехавшая на большой скорости, погибли три человека

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