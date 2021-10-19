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Общество19 октября 2021 8:30

До февраля 2022 года движение по части Верхне-Ростинского шоссе в Мурманске ограничат

Участок перекроют с 19 октября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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На четыре месяца водителям будет не проехать по части Верхне-Ростинского шоссе.

На четыре месяца водителям будет не проехать по части Верхне-Ростинского шоссе.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Водителей в Мурманске ждут неудобства на четыре месяца - временно будет не проехать по Верхне-Ростинскому шоссе.

- Будет ограничено движение всех видов транспорта по Верхне-Ростинскому шоссе участками по 50 метров от улицы Домостроительной до въезда к водозабору в восточном направлении с 9 часов 19 октября 2021 года до 17 часов 20 февраля 2022 года, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: ремонт на улицах Траловой и Адмирала Лобова в Мурманске приходится контролировать правительству.

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