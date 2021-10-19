Дайвер из Мурмашей запечатлел на видео подводный мир Баренцева моря

Северянину встретились морские обитатели. Фото: скрин видео
Мурманская область богата на природные чудеса не только снаружи, но и под водой. Завораживающий мир Баренцева моря показал дайвер из Мурмашей Антон Волощук.
На видео он запечатлел красочных морских обитателей - актинии, которые напоминают цветы, и загадочных медуз.
Путешествовал северянин по подводному миру в районе Лиинахамари.
Напомним: в Мурманской области нашли стену из "Игры престолов". Оборонительное сооружение из сериала напоминают Ловозерские тундры.
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