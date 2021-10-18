Мурманская область участвует в конкурсе достопримечательностей National Geographic Traveler

Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Журнал National Geographic Traveler продолжает онлайн-голосование в конкурсе «Сокровища России», посвященном туристическим возможностям нашей страны.

Проект помогает определить главные достопримечательности и наиболее популярные места у россиян, а также открыть новые интересные точки для туристов.

Голосование проходит по 10 номинациям. Мурманская область тоже участвует в конкурсе.

- От Заполярья представлены: атомный ледокол «Ленин», треска «Северное сияние», Центр современного искусства «21А», Батарейский водопад в Териберке, морской круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе, тропа к каменному лабиринту «Вавилон», - сообщили в комитете по туризму Мурманской области.

Проголосовать можно до 31 октября по ссылке.

Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.

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