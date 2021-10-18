Прогноз погоды в Мурманске на 19 октября 2021 года: сильный ветер и снег

20 и 21 октября погода существенно не изменится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Осенняя погода в Мурманске и области сменилась на зимнюю. Рассказываем, что ждет северян 19 октября 2021 года.

- Погоду на Кольском полуострове будет определять циклон, смещающийся с Белого моря на юго-восток Баренцева. По Мурманской области ожидаются временами осадки, ночью местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +1 до -4°- сообщает региональный гидрометцентр.

20 и 21 октября погода существенно не изменится.

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