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Общество18 октября 2021 15:16

Прогноз погоды в Мурманске на 19 октября 2021 года: сильный ветер и снег

Какая погода будет в Мурманске 19 октября 2021 года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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20 и 21 октября погода существенно не изменится.

20 и 21 октября погода существенно не изменится.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Осенняя погода в Мурманске и области сменилась на зимнюю. Рассказываем, что ждет северян 19 октября 2021 года.

- Погоду на Кольском полуострове будет определять циклон, смещающийся с Белого моря на юго-восток Баренцева. По Мурманской области ожидаются временами осадки, ночью местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +1 до -4°- сообщает региональный гидрометцентр.

20 и 21 октября погода существенно не изменится.

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