В Финляндии незадачливый парашютист повис на ЛЭП с напряжением на 20 тысяч вольт

Как только электричество отключили, незадачливого парашютиста сняли. Врачи осмотрели мужчину и пришли к выводу, что с ним все хорошо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 октября в финском Асиккале незадачливый парашютист повис на ЛЭП на 20 тысяч вольт. Все случилось из-за сильного ветра.

Спасателям пришлось ждать отключения напряжения, чтобы снять попавшего в беду. В течение полутора часов мужчина висел на высоте пяти метров от земли.

Как только электричество отключили, незадачливого парашютиста сняли. Врачи осмотрели мужчину и пришли к выводу, что с ним все хорошо.

Как позже выяснилось, финн только недавно стал членом парашютного клуба и не был опытным прыгуном. Как пишет издание yle.fi, парашютисту повезло, что он сам не задел ЛЭП иначе последствия были более драматичными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru