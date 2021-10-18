Кольская АЭС: 150 победителей конкурса «Энергия Севера» получили подарки

Жюри определили около 300 победителей от 3 до 18 лет, работы которых не только соответствовали заявленным темам, но и отличились высоким уровнем мастерства, оригинальностью.

В минувшую субботу прошел первый этап награждения юных северян, принявших участие в областном конкурсе детского художественного и литературного творчества «Энергия Севера-2021». Впервые для проведения мероприятия объединились предприятия и организации атомной отрасли: Кольская атомная станция, «Атомфлот», Информационный центр по атомной энергии Мурманска, АО «АтомЭнергоСбыт», Общественный совет Государственной корпорации «Росатом».

В 2021 году в областном конкурсе, посвященному Году науки и технологий, приняли участие 918 ребят из более, чем 15 городов и поселений Мурманской области, таких как: Мурманск, Кировск, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, Ковдор, Снежногорск, Заполярный, Оленегорск. Творческое состязание включало в себя три номинации: рисунок, декоративно-прикладное искусство, литературная работа, а проводилось оно по пяти направлениям: «АЭС будущего/ АЭС через 100 лет», «Атомный ледокольный флот: вчера, сегодня, завтра», «Мир чистой энергии», «Притяжение Севера», «Умные города будущего/Умные дома будущего».

Жюри определили около 300 победителей от 3 до 18 лет, работы которых не только соответствовали заявленным темам, но и отличились высоким уровнем мастерства, оригинальностью.

«Талантливая молодежь Мурманской области – вот настоящая энергия севера, мы благодарны родителям и их детям за активное участие, старание и рвение к победе. Количество участников и победителей демонстрирует, насколько в нашем регионе много одаренных и креативных детей», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Дипломы и памятные призы победителям в торжественной обстановке вручили представители организаций конкурса, а украсили церемонию награждения творческие номера коллективов Дома Детского Творчества города Полярные Зори.

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