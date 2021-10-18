"Красиво и снежно": В Мурманске выпал обещанный снег

Как и было обещано на выходных, начало рабочей недели в Мурманске началось со снегопада. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как и было обещано на выходных, начало рабочей недели в Мурманске началось со снегопада.

Днем 18 октября в городе закружились белые мухи. Так как в ближайшие дни температура воздуха будет около нуля и отрицательной, снег останется лежать на земле.

Напомним: в Ловозерских тундрах жители Мурманской области попали в метель.

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