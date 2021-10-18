Под Апатитами столкнулись три фуры

Пострадавших в ДТП нет. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Ранним утром 18 октября под Апатитами произошло ДТП с участием трех машин.

- По предварительной информации, грузовик не смог подняться в гору из-за скользкой проезжей части, затем с ним столкнулся другой автомобиль, чуть позже - еще фура, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Пострадавших в ДТП нет.

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