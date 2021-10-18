В Печенгском районе Мурманской области произошла смертельная авария

На месте погиб пассажир Toyota, водителя госпитализировали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

17 октября в Печенгском районе Мурманской области - рядом с Заполярным - произошла смертельная авария.

- В районе 1531 километра автодороги Р-21 «Кола» водитель Toyota, двигаясь со стороны Заполярного в сторону Мурманска, допустил наезд на стоящий экскаватор, а потом съехал в кювет, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте погиб пассажир Toyota, водителя госпитализировали.

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