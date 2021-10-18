Жители Мурманской области попали в метель

В Instagram evgeny.murmansk опубликовано видео непогоды. Фото: Скриншот видео

Пока в городах Мурманской области снег выпадает робко и быстро тает, на возвышенностях уже зима.

В Instagram evgeny.murmansk опубликовано видео непогоды.

- В Ловозерские тундры уже пришла зима, - пишет автор ролика.

Напомним: в Мурманске снег должен выпасть уже 18-19 октября.

Водителей предупреждают, что надо уже менять летнюю резину на зимнюю.

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