Жители Мурманской области попали в метель

В Instagram evgeny.murmansk опубликовано видео непогоды. Фото: Скриншот видео
Пока в городах Мурманской области снег выпадает робко и быстро тает, на возвышенностях уже зима.
В Instagram evgeny.murmansk опубликовано видео непогоды.
- В Ловозерские тундры уже пришла зима, - пишет автор ролика.
Напомним: в Мурманске снег должен выпасть уже 18-19 октября.
Водителей предупреждают, что надо уже менять летнюю резину на зимнюю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru