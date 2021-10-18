Старший лейтенант из Мурманской области обманул сослуживцев на 605 тысяч рублей

Во время получения 30 тысяч рублей от очередного военнослужащего, которому мужчина пообещал перевод на новое место службы, старшего лейтенанта задержали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старшего лейтенанта из воинской части 81267 в Полярном судили по ч. 1 – 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе, в крупном размере, а также с причинением значительного ущерба гражданину), а также в покушении на такое преступление. Своих сослуживцев он обманул на 605 тысяч рублей.

26 ноября 2019 года он взял у сослуживца 10 тысяч рублей якобы для покупки спортинвентаря для части, но деньги потратил на себя. Но этом старлей не остановился.

- С марта по август 2020 года он четыре раза получил от своих сослуживцев под предлогом оказания им содействия в различных служебных вопросах 300, 250, 15 и 30 тысяч рублей. В отношении сослуживцев, которые дали взятки, уголовное преследование прекратили после их раскаяния, - сообщили в ВСУ Северного флота.

Во время получения 30 тысяч рублей от очередного военнослужащего, которому мужчина пообещал перевод на новое место службы, старшего лейтенанта задержали.

- Полярнинским гарнизонным военным судом обвиняемому с учетом его раскаяния в содеянном и наличия на иждивении малолетнего ребенка назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с лишением воинского звания «старший лейтенант», - уточнили в ВСУ.

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