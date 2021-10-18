Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2021 13:04

Старший лейтенант из Мурманской области обманул сослуживцев на 605 тысяч рублей

Военнослужащий лишился звания
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во время получения 30 тысяч рублей от очередного военнослужащего, которому мужчина пообещал перевод на новое место службы, старшего лейтенанта задержали.

Во время получения 30 тысяч рублей от очередного военнослужащего, которому мужчина пообещал перевод на новое место службы, старшего лейтенанта задержали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старшего лейтенанта из воинской части 81267 в Полярном судили по ч. 1 – 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе, в крупном размере, а также с причинением значительного ущерба гражданину), а также в покушении на такое преступление. Своих сослуживцев он обманул на 605 тысяч рублей.

26 ноября 2019 года он взял у сослуживца 10 тысяч рублей якобы для покупки спортинвентаря для части, но деньги потратил на себя. Но этом старлей не остановился.

- С марта по август 2020 года он четыре раза получил от своих сослуживцев под предлогом оказания им содействия в различных служебных вопросах 300, 250, 15 и 30 тысяч рублей. В отношении сослуживцев, которые дали взятки, уголовное преследование прекратили после их раскаяния, - сообщили в ВСУ Северного флота.

Во время получения 30 тысяч рублей от очередного военнослужащего, которому мужчина пообещал перевод на новое место службы, старшего лейтенанта задержали.

- Полярнинским гарнизонным военным судом обвиняемому с учетом его раскаяния в содеянном и наличия на иждивении малолетнего ребенка назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с лишением воинского звания «старший лейтенант», - уточнили в ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru