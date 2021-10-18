От элитарной услуги до массовой: Tele2 рассказала о прогрессе мобильной связи за 30 лет существования в России

В наши дни мобильные телефоны весят в среднем 200 граммов. Фото: Пресс-служба TELE2

Сейчас мы с трудом можем представить, что когда-то не было социальных сетей, да и жили без мобильных телефонов, а со стационарными. Но на самом деле всего 30 лет назад это была реальность. 9 сентября 1991 года – один из дней, изменивших нашу жизнь, когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак совершил первый мобильный звонок в России и позвонил мэру Сиэтла Норману Райсу. Произошло это на сети оператора «Дельта Телеком», входящего сегодня в структуру Tele2.

В наши дни мобильные телефоны весят в среднем 200 граммов, тогда же они выглядели как громоздкие чемоданы, минута разговора стоила доллар, подключение к сети обходилось в 2 тысячи долларов, а звонки надо было заранее бронировать, и они были ограничены по времени. Нам это сейчас кажется страшным сном, ведь связь стала гораздо доступнее. О том, что изменилось за 30 лет, рассказал директор мурманского филиала Tele2 Олег Клянчин.

- Сейчас голос и SMS-сообщения отошли на второй план, для абонентов больше важны такие функции, как вызов такси, онлайн-покупки, денежные переводы, доступ к госуслугам, возможность снимать и смотреть видео и другое. Трафик растет ежегодно, мобильная связь, в том числе мобильный интернет, становятся все востребованнее, - отметил Олег Клянчин. – Только во втором квартале 2021 года трафик российских мобильных операторов составил 7 миллиардов гигабайт! Для сравнения: в 2019 году он был на уровне 3,5 миллиарда гигабайт. Мы работаем на опережение, чтобы при росте трафика абоненты не испытывали дискомфорта в качестве услуги.

Мурманскую область сейчас можно назвать одним из регионов, где мобильная связь есть почти везде – 4G-интернет Tele2 доступен 96% северян. Фото: Пресс-служба TELE2

Мурманскую область сейчас можно назвать одним из регионов, где мобильная связь есть почти везде – 4G-интернет Tele2 доступен 96% северян. При этом оператор продолжает расширять сеть. Новые базовые станции запустили в поселках Килпъявр, Ура-Губа, Междуречье, Зеленоборский, Африканда-2 и Шонгуй. Не забыли и про трафиковые места в крупных городах: улучшили 4G-интернет в Мурманске, Апатитах, Оленегорске, Североморске.

Убедиться в качестве сети 4G в областном центре любой желающий может с помощью онлайн-гида «Куда 4G заведет». Видео с экскурсиями по Мурманску доступны на портале «Дом по другим правилам».

Tele2 не забывает и про глубинку, ведь жителям и туристам в селах важно знать, что они не отрезаны от большой земли. В 2021 году оператор разместил базовые станции на мачтах телерадиосети (РТРС). Совместный проект позволил расширить сеть в Варзуге, Териберке, Междуречье, Никеле, Заполярном, Коле и Кировске. В планах у оператора улучшение связи в Белокаменке, чтобы вахтовики всегда были на связи с родными. А в рамках реализации государственной программы по обеспечению связью федеральных трасс есть надежда, что помощь от органов власти будет оказана быстрее и непрерывная связь появится и на дороге федерального значения «Кола».

- За 9 месяцев этого года мы на 25% увеличили 4G-сеть в Мурманской области, - рассказывает Олег Клянчин.

Директор мурманского филиала Tele2 Олег Клянчин. Фото: Пресс-служба TELE2

Чтобы увидеть, какие глобальные перемены произойдут, ждать еще 30 лет не надо. Сейчас качество жизни меняется уже в буквальном смысле слова не по дням, а по часам.

НА ЗАМЕТКУ

Tele2 изучила, как и для чего жители Мурманской области используют мобильную связь. Так, больше всего трафика расходуют владельцы iPhone, хотя самая популярная марка телефонов в регионе – Samsung. Когда речь заходит об онлайн-шопинге, то чаще всего северяне идут на сайт Ozon, затем на «Эльдорадо», «Яндекс.Маркет».

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