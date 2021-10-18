Он вмещает в себя 112 человек: 100 мужчин и 12 женщин. Фото: УФСИН

В Оленегорске открыли исправительный центр №1 УФСИН по Мурманской области. Он вмещает в себя 112 человек: 100 мужчин и 12 женщин. Всех их суд направил на принудительные работы на сроки от двух месяцев до пяти лет.

– До этого в Мурманской области с 2019 года существовал только участок, функционирующий в режиме исправительного центра, рассчитанный на пребывание 50 человек, – сообщил начальник УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Тарасов.

Отметим, что данный вид наказания заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии участков исправительных центров на базе предприятий, которые могут обеспечить трудоустройство осужденных данной категории.

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