Жителя Мурманской области подозревают в создании «резиновой» квартиры

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Оленегорска подозревают в создании «резиновой» квартиры. Ее обнаружили в ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021».

Полицейские установили, что безработный 49-летний северянин прописал в своей квартире четверых граждан, прибывших из одной из стран ближнего зарубежья.

- Предоставлять мужчинам 1985, 1987, 1993 и 1996 годов рождения свою жилплощадь для проживания северянин не собирался. Проверка показала, что зарегистрированные иностранные граждане проживают по другому адресу. Причиной незаконных действий злоумышленника стало намерение извлечь материальную выгоду, – сообщили в правоохранительных органов.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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