В Мурманске пройдет Кубок России по пауэрлифтингу

С 17 по 22 октября спортсмены будут соревноваться в дисциплинах троеборье и троеборье классическое. Фото: Антон ЗАБИРОВ

18 октября в Мурманске состоится открытие Кубка России по пауэрлифтингу. Площадкой для него станет легкоатлетический манеж в Долине Уюта.

С 17 по 22 октября спортсмены будут соревноваться в дисциплинах троеборье и троеборье классическое.

- Впервые на соревнования по пауэрлифтингу всероссийского уровня в Мурманск приедут более 250 сильнейших спортсменов России из 40 регионов и 70 городов от Камчатки до Крыма. Среди них 3 – заслуженные мастера спорта, 22 – мастера спорта России международного класса и 82 – мастера спорта. Каждый день соревнований будут завершаться награждением победителей и призеров, - сообщили в министерстве спорта Мурманской области.

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