Жители Мурманской области могут накопить на машину за 5,8 года

Чтобы это выяснить, эксперты взяли размер медианной зарплаты и рассудили, что человек откладывает 50% от нее на вклад по ставке 6,75 процента, а проценты капитализируются каждый месяц. Фото: Антон ЗАБИРОВ

"РИА Новости" представили исследование, посвященное тому, сколько жителям разных регионов надо копить на машину.

Чтобы это выяснить, эксперты взяли размер медианной зарплаты и рассудили, что человек откладывает 50% от нее на вклад по ставке 6,75 процента, а проценты капитализируются каждый месяц.

- Среднестатистическому россиянину на новый автомобиль стоимостью два миллиона рублей придется копить почти восемь лет. Быстрее всего — за 3,5 года — собрать необходимую сумму могут жители Чукотского АО, чуть больше времени понадобится населению Ямало-Ненецкого АО и Магаданской области. В наихудшем положении автолюбители Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — им на новую машину надо откладывать около 11 лет, - говорится в исследовании.

Жителям Мурманской области надо ждать 5,8 года, чтобы купить новую машину, и 2,6 года, чтобы приобрести подержанное авто (800 тысяч рублей). 4,2% от работающих северян, согласно выводу экспертов, не могут накопить на автомобиль за 10 лет.

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