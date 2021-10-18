В Мурманской области стартовала акция «Будь заметнее»

Госавтоинспекторы будут еще раз напоминать всем участникам дорожного движения, что на дороге нужно быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальная акция «Будь заметнее» стартовала в Мурманской области. Она продлится в регионе до 27 октября.

– Основная цель акции - популяризировать светоотражающие элементы. Они крайне важны для пешеходов, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, – отметили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области. – В рамках акции световозвращающие элементы будут раздавать школьникам по всей области.

Госавтоинспекторы еще раз напомнят всем участникам дорожного движения, что на дороге нужно быть предельно внимательными и соблюдать ПДД. Отметим, что только за прошедшие выходные на территории региона зарегистрированы пять дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 6 человек, один погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru