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Общество18 октября 2021 17:25

В Мурманской области стартовала акция «Будь заметнее»

Госавтоинспекторы призывают пешеходов использовать светоотражающие элементы
Татьяна ЖДАНОВА
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Госавтоинспекторы будут еще раз напоминать всем участникам дорожного движения, что на дороге нужно быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Госавтоинспекторы будут еще раз напоминать всем участникам дорожного движения, что на дороге нужно быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальная акция «Будь заметнее» стартовала в Мурманской области. Она продлится в регионе до 27 октября.

– Основная цель акции - популяризировать светоотражающие элементы. Они крайне важны для пешеходов, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, – отметили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области. – В рамках акции световозвращающие элементы будут раздавать школьникам по всей области.

Госавтоинспекторы еще раз напомнят всем участникам дорожного движения, что на дороге нужно быть предельно внимательными и соблюдать ПДД. Отметим, что только за прошедшие выходные на территории региона зарегистрированы пять дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 6 человек, один погиб.

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