Рядом с Териберкой появился арт-объект «Бухта влюбленных троллей»

Арт-объект стал победителем конкурса, который проводили центр современного искусства «Сияние» и региональный центр поддержки и развития культурных проектов. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

Возле Териберки доделан арт-объект «Бухта влюбленных троллей». Его автором стала команда из Апатитов под руководством художника Федора Мухаметшина.

Арт-объект стал победителем конкурса, который проводили центр современного искусства «Сияние» и региональный центр поддержки и развития культурных проектов. Его идея родилась у Федора Мухаметшина после экспедиции по Кольскому полуострову.

Ххудожник увидел на спутниковом снимке залив в Старой Териберке, берега которого сложились в очертания двух профилей, мужского и женского. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

Тогда художник увидел на спутниковом снимке залив в Старой Териберке, берега которого сложились в очертания двух профилей, мужского и женского.

Команда из Апатитов высекла на скале рисунок. Работы стартовали в сентябре и завершились в октябре. Участники очистили скалы на 500 метров в обе стороны от объекта и собрали 7 мешков мусора.

Участники очистили скалы на 500 метров в обе стороны от объекта и собрали 7 мешков мусора. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru