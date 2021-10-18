У здания правительства Мурманской области столкнулись иномарка и троллейбус

Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Утром 18 октября в центре Мурманска произошло ДТП с участием общественного транспорта.

У здания правительства Мурманской области - на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Маркса - столкнулись троллейбус №3 и Hyundai Creta. Из-за аварии затруднено движение на одном из самых оживленных участков города.

Обстоятельства ДТП выясняются. Как уточнили в ГИБДД по Мурманской области, в ДТП никто не пострадал.

Напомним: троллейбусы встали у Долины Уюта из-за серьезной аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru