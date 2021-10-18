У здания правительства Мурманской области столкнулись иномарка и троллейбус

Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp
Утром 18 октября в центре Мурманска произошло ДТП с участием общественного транспорта.
У здания правительства Мурманской области - на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Маркса - столкнулись троллейбус №3 и Hyundai Creta. Из-за аварии затруднено движение на одном из самых оживленных участков города.
Обстоятельства ДТП выясняются. Как уточнили в ГИБДД по Мурманской области, в ДТП никто не пострадал.
Напомним: троллейбусы встали у Долины Уюта из-за серьезной аварии.
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