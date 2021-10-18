На выезде из Мурманска задержали два автомобиля с камчатским крабом

У браконьеров изъяли два центнера краба. Фото: ФСБ

На выезде из Мурманска остановили два авто, груженых конечностями камчатского краба. Оперативникам пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району удалось выйти на след преступной группы. Их задержали, когда на двух машинах мужчины перевозили незаконно добытый деликатес.

– В двух автомобилях были обнаружены и изъяты 242 комплекта конечностей камчатского краба общим весом более 200 килограммов, – сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. – Предварительный ущерб превысил 1,7 миллиона рублей.

На участников перевозки возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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