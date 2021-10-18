В Мурманской области подешевели сезонные овощи и выросла плата за общежитие

Это произошло с помидорами и огурцами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Итоги наблюдений за ценами в Мурманской области за минувший сентябрь опубликовал "Мурманскстат".

Так, в регионе подешевели сезонные виды фруктов и овощей. Например, цена на столовую свеклу упала на 24,1%, на морковь – на 21,9%, на виноград – на 18,3%, на картофель – на 17,1%. Яблоки подешевели на 8,1%, репчатый лук - на 4,7%, свежая белокочанная капуста - на 1,2%.

Однако ряд продуктов подорожал. Это произошло с помидорами и огурцами - цены на них увеличились на 11,0% и 8,4% соответственно. Лимоны стали стоить дороже на 9,9%, чеснок - на 6,0%, апельсины - на 5,7%, груши - на 3,8%, орехи - на 0,9%.

– Снизились цены на куриные яйца на 3,7%, шлифованный рис - на 1,6%, сливочное масло и пшено - на 1,0%. А вот мороженые и охлажденные куры, печенье, свинина, кроме бескостного мяса, вермишель, консервированные и маринованные натуральные овощи, говяжья печень и вареная колбаса – подорожали, - сообщает "Мурманскстат".

Что касается цен на непродовольственные товары, то здесь больше всего подорожали легковые автомобили. Кроме того, цены увеличились на табачные изделия, белье для детей ясельного возраста, телерадиотовары, парфюмерно-косметические товары. В то время как моющие и чистящие средства, автомобильный бензин, наоборот, стали дешевле. Выросла и плата за проживание в студенческих общежитиях - цены подняли на 19,5%.

Также отмечен рост платы за обучение в негосударственных вузах и ссузах, автошколах, на языковых курсах и за посещение частных детских садов. Дороже теперь обходятся ремонт и сход-развал авто, ремонт брюк и обуви, установка пластиковых окон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru