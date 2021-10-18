В Мурманске из-за аварии у Долины Уюта встали троллейбусы

Из-за аварии образовалась пробка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 18 октября серьезная авария случилась в Первомайском округе Мурманска. У Долины Уюта столкнулись несколько машин.

- В сторону "Рекомы" свободна только крайняя левая, троллейбусы стоят, и огромная пробка на разворот, - сообщает паблик "Мурманск ДТП ЧП".

Как сообщили "КП"-Мурманск" в УГИБДД по Мурманской области, пострадавших в аварии нет.

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