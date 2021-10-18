В Мурманской области 71 тысяча человек привилась от гриппа

В Мурманской области идут две прививочные кампании: от коронавируса и от гриппа. Первая выполнена на 54%, вторая - на 18% от плана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области идут две прививочные кампании - от коронавируса и от гриппа. Первая выполнена на 54%, вторая - на 18%. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

- В Мурманской области работает 59 пунктов вакцинации от гриппа, или 70 прививочных бригад, в том числе 28 детских. Прививку сделала 71 тысяча человек, из них 21 тысяча - дети, - уточнил Дмитрий Панычев.

Напомним: ранее стало известно, что в Мурманской области закончилась вакцина от гриппа для детей. Новая поставка ожидается в ближайшее время.

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