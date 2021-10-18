Алена Кузнецова стала главным жилищным инспектором Мурманской области

Алена Кузнецова снова возглавляет ГЖИ Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Алена Кузнецова снова возглавляет Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.

- После согласования с Минстроем она избавляется от приставки "и.о.", - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: на пост главного жилищного инспектора Алена Кузнецова вернулась в июле 2021 года, до этого она год работала заместителем министра энергетики и ЖКХ Мурманской области. До работы в министерстве она трудилась в ГЖИ.

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