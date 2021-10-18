План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%

Жителей Мурманской области призывают активнее прививаться от коронавируса.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мурманская область находится в топ-30 регионов по темпам вакцинации по коронавирусу.
Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, всего в Заполярье работает 49 прививочных бригад, в том числе в трех ТРЦ Мурманска открыты мобильные пункты.
- Всего от коронавируса привилась 251 тысяча человек без учета ревакцинированных и иностранных граждан, что составляет 54% от плана, - уточнил Дмитрий Панычев.
62 тысячи человек записались на вакцинацию через Госуслуги.
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