План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%

Жителей Мурманской области призывают активнее прививаться от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманская область находится в топ-30 регионов по темпам вакцинации по коронавирусу.

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, всего в Заполярье работает 49 прививочных бригад, в том числе в трех ТРЦ Мурманска открыты мобильные пункты.

- Всего от коронавируса привилась 251 тысяча человек без учета ревакцинированных и иностранных граждан, что составляет 54% от плана, - уточнил Дмитрий Панычев.

62 тысячи человек записались на вакцинацию через Госуслуги.

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