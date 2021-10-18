Массовую вырубку деревьев в Мурманске проверят

Северяне не могут спокойно смотреть на вырубку деревьев в Мурманске. Фото: nord-news.ru

Уже которую неделю северяне с болью наблюдают за вырубкой деревьев в Мурманске. Петицию против уничтожения многолетних зеленых насаждений за минувшие выходные подписали 6,5 тысячи человек.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 18 октября губернатор Андрей Чибис прокомментировал ситуацию.

- Северяне справедливо переживают. Происходящее еще раз говорит о том, что любое такое действие должно быть обосновано, - отметил Андрей Чибис.

Он поручил минприроды региона проверить, насколько нужны были вырубки, и если деревья можно было сохранить, то подключить к процессу прокуратуру.

а минюсту проработать документ, по которому подобные санитарные действия должны обязательно согласовываться с минприроды.

- Надо объяснять людям публично просто выпускать людей с бензопилами - так не годится. У меня тоже много вопросов возникает по ситуации в Мурманске. Будем проверять адекватность и легитимность властей, - добавил глава региона.

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