Ольга Степакова стала министром информационной политики Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Новым министром информационной политики Мурманской области стала Ольга Степакова. Она сменила Александра Беляева, ушедшего в отставку в сентябре.

- Вы ее хорошо знаете. Уверен, что с новой задачей по части информационной политики она тоже справится, - сообщил на оперативном совещании 18 октября губернатор Андрей Чибис.

Ранее Ольга Степакова работала заместителем руководителя аппарата правительства Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru