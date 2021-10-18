Ольга Степакова стала министром информационной политики Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области
Новым министром информационной политики Мурманской области стала Ольга Степакова. Она сменила Александра Беляева, ушедшего в отставку в сентябре.
- Вы ее хорошо знаете. Уверен, что с новой задачей по части информационной политики она тоже справится, - сообщил на оперативном совещании 18 октября губернатор Андрей Чибис.
Ранее Ольга Степакова работала заместителем руководителя аппарата правительства Мурманской области.
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