В Мурманской области 18 октября будет опасная погода

18 октября на севере Мурманской области будет сильный ветер. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Новая рабочая неделя в Мурманской области начнется с непогоды. 18 октября синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях.

- Ночью и днем 18 октября на западе Мурманской области ожидается сильный северный, северо-западный ветер, - сообщает МЧС по Мурманской области со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Напомним: уже в понедельник может выпасть снег.

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