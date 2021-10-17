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Общество17 октября 2021 22:26

В Мурманской области 18 октября будет опасная погода

Синоптики предупреждают о сильном ветре
Ника СВЕТЛОВА
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18 октября на севере Мурманской области будет сильный ветер.

18 октября на севере Мурманской области будет сильный ветер.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Новая рабочая неделя в Мурманской области начнется с непогоды. 18 октября синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях.

- Ночью и днем 18 октября на западе Мурманской области ожидается сильный северный, северо-западный ветер, - сообщает МЧС по Мурманской области со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Напомним: уже в понедельник может выпасть снег.

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