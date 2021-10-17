За последние сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 17 октября 2021 года составило 2205 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 289 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 211 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 75 647 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Североморск.

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