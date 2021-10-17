В Мурманске на пешеходном переходе сбили девушку

Девушку сбили у "Волны". Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 16 октября в центре Мурманска пострадал пешеход.

- Уважаемые водители и пешеходы, пожалуйста, будьте очень внимательны, когда приближаетесь и переходите пешеходный переход. У "Волны" в 16:30 сбили девушку на пешеходном переходе, - сообщил один из очевидцев в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Также водителям напоминают, что пора менять летнюю резину на зимнюю - в начале недели в Мурманске выпадет снег.

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