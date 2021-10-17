Имущество Мурманского морского пароходства повторно выставили на торги

Здание музея Мурманского морского пароходства признано объектом культурного наследия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 ноября состоится аукцион по продаже недвижимости Мурманского морского пароходства, которое осенью 2020 года признали банкротом.

Первый аукцион должен был состояться 12 ноября, однако его пришлось отменить, так как в списке лотов было здание на Володарского, 6, в котором находится музей пароходства, обладающее статусом объекта культурного наследия.

Также на аукционе планируют реализовать шесть судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Удивляться не стоит": в Мурманске до сих пор не выпал снег. Рассказываем, насколько такая погода является нормальной (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru