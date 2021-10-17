В Мурманске сотрудник автосалона угнал машину и попал в ДТП

Две машины столкнулись у торгово-развлекательного центра. Фото: vk.com/murmansk_dtp

13 октября в Первомайском округе Мурманска рядом с "Северным Нагорным" и "МакАвто" столкнулись две машины.

Оказалось, что одна из попавших в ДТП машин, Mazda, угнана из автосалона. По вине сидевшего за ее рулем 26-летнего молодого человека и случилась авария.

- Полицейские установили, что мужчина не имеет документов на управление транспортного средства, и Mazda находилась на балансе автосалона, где работал злоумышленник. Воспользовавшись тем, что руководства не было на рабочем месте, северянин взял ключи от автомобиля и решил покататься по городу. Стражами порядка был опрошен владелец автосалона, который подтвердил слова подозреваемого. Угнанное транспортное средство передано собственнику на ответственное хранение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

26-летний молодой человек собрал сразу несколько дел в отношении себя: по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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