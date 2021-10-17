В Мурманске пропала 52-летняя женщина

Северянка пропала четыре дня назад. Фото: vk.com/murmanspas51

14 октября ушла из дома №45 на улице Капитана Буркова в Мурманске и пропала 52-летняя Людмила Квашнева.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения.

Была одета в темную или красную куртку, черные брюки, черные ботинки, серый шарф.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102, 40-60-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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