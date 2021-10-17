В начале недели в Мурманске выпадет снег

В Мурманске 18 октября выпадет снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая рабочая неделя в Мурманске начнется со снега и похолодания.

- По нашему прогнозу, снег уже в понедельник - 18 октября - приляжет на землю в областном центре. Вряд ли его будет много (до полудня температура будет находиться в районе +1...+2, большая его часть должна таять), но дело в том, что он останется. Во вторник - 19 октября - температура в городе перейдет в среднесуточный минус до конца недели. Днем будет 0...-2, по ночам -5...-7. Поэтому тем, кто не переобулся, до понедельника нужно срочно это сделать, - пишет паблик "Погода в Мурманске".

Напомним: на трассе "Кола" снег уже привел к ряду аварий.

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