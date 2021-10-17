Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2021 9:47

В Мурманске пропал студент индустриального колледжа

19-летний Сергей Кокарев не вернулся домой 15 октября
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Местонахождение Сергея неизвестно третий день. Фото: vk.com/murmanspas51

Местонахождение Сергея неизвестно третий день. Фото: vk.com/murmanspas51

19-летний студент Мурманского индустриального колледжа Сергей Кокарев.

Около 15.15 он покинул учебное учреждение и ушел в неизвестном направлении, больше его не видели.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы до плеч.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102, 40-60-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru