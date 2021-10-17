В Мурманске пропал студент индустриального колледжа

Местонахождение Сергея неизвестно третий день. Фото: vk.com/murmanspas51

19-летний студент Мурманского индустриального колледжа Сергей Кокарев.

Около 15.15 он покинул учебное учреждение и ушел в неизвестном направлении, больше его не видели.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы до плеч.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102, 40-60-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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