Жители Мурманска подписывают петицию против уничтожения деревьев в городе

Мурманчане не могут равнодушно наблюдать за тем, как деревья умирают одно за другим. Фото: vk.com/murmanskgroup

Уже который день жители Мурманска наблюдают за тем, как в центре города срубают одно дерево за другим. Рябины и тополя росли десятилетиями.

Напомним: в администрации города объяснили это тем, специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН посчитали эти деревья больными.

Но северянам больно смотреть, как уничтожаются легкие города. Поэтому они подписывают петицию против вырубки деревьев.

- Идет подготовка к организации платных парковок в центре города. Вырубают все деревья под видом больных. Требуем прекратить вырубку, подписавших приказ привлечь к административной ответственности, обязать высадить деревья на месте спиленных, - говорится в петиции.

Сейчас виртуальный документ подписало почти 1300 человек.

Напомним: в свое время в администрации города высказались по платным парковкам в Мурманске.

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