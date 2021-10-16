В Мурманске грузовик вырвал светофоры

Грузовик ехал с открытым кузовом. Фото: vk.com/murmanskgroup

На улице Александра Невского в Мурманске упали два светофора. Причиной стало неаккуратное вождение грузовика. Все случилось около 18.00 15 октября.

- Водитель грузовика ехал с открытым кузовом, зацепил провода и повалил два светофора. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Работы по восстановлению начались сразу же.

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