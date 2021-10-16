В центре Мурманска меняют иллюминацию

Старую иллюминацию над проспектом Ленина в Мурманске уже сняли.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Мурманчане заметили, что в центре города исчезла иллюминация, которая долгие годы украшала проспект Ленина.
Чайки, якоря, морские волны, суда, - все это демонтировали. Как сообщили в Мурманских городским парках и скверах, старую иллюминацию заменят на новую. Детали пока не раскрываются.
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