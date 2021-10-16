В Мурманской области началась Всероссийская перепись населения

Перепись закончится 14 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения, которая впервые пройдет в цифровом формате.

- Основной акцент в переписи будет сделан на применение новых технологий: самостоятельное заполнение жителями страны электронных переписных листов на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры со специальным программным обеспечением, - рассказали в Мурманскстате.

Цифровая перепись будет длиться до 8 ноября. Необходимо только иметь подтвержденную или стандартную учетную запись. Переписать следует не только себя, но всех членов домохозяйства. Преимуществом также является то, что при заполнении электронного переписного листа можно сделать паузу, а затем продолжить его заполнение.

Сама же перепись закончится 14 ноября.

В последний раз население России изучали в 2010 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На портале "Наш Север" завершается опрос о создании в Оленегорске "Деревни Морозко". Проголосовать и предложить свои идеи по проекту можно до 14 октября (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru