Октябрьский суд Мурманска восстановил Елену Наймушину в должности

Елена Наймушина работает председателем комитета по культуре Мурманска 10 лет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В сентябре 2021 года глава администрации Мурманска Евгений Никора уволил с занимаемой должности председателя комитета по культуре Елену Наймушина. На своем посту она проработала 10 лет.

Однако Октябрьский районный суд, куда экс-председатель обратилась с иском о произволе, посчитал увольнение незаконным. Дело в том, что такое увольнение возможно только с согласия Совета депутатов.

- Представитель ответчика в судебных заседаниях возражал против иска, указывал, что глава администрации города Мурманска Евгений Никора с просьбой о получении согласия Совета депутатов города Мурманска в отношении Елены Наймушиной об освобождении от должности по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 278 ТК РФ, не обращался, поэтому, возможно, порядок освобождения от должности руководителя учреждения нарушен, однако истцу была выплачена соответствующая компенсация, в связи с чем, истцу следует отказать в удовлетворении требований о компенсации вреда, вина ответчика не доказана, - сообщили в Октябрьском суде.

Он постановил восстановить Елену Наймушину в должности с взысканием среднего заработка и компенсацией морального вреда - всего около 200 тысяч рублей.

Напомним: прокуратура будет оспаривать через суд момент с согласованием увольнения с Советом депутатов.

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